Обшукують людей, стріляють над головою: російські військові порушують домовленості в гумкоридорах, - Верещук
РФ порушує домовленості щодо роботи гуманітарних коридорів
Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону, передає УНІАН.
Вона зазначила, що Росія систематично порушує зобов'язання.
"Ми повідомляємо Червоний Хрест - через буквально 20-30 хвилин після відкриття коридорів Росія починає домовленості порушувати: обшукують людей, стріляють над головою, щоб залякати, є насилля, є все, що підпадає під дію міжнародного права, і все вказує на те, що це підпадатиме під воєнні злочини", - сказала Верещук.
Читайте також: Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля
Віцепрем'єрка зазначає, що зусилля МКЧХ є "недостатні, якщо сказати м'яко".
Вона повідомила, що є домовленість про заміну представника Червоного Хреста в Україні - приїде представник, який має досвід роботи в Сирії і знає, як треба допомагати на практиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.91
-
EUR
Купівля 32.46Продаж 34.41
- Актуальне
- Важливе