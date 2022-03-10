Обшукують людей, стріляють над головою: російські військові порушують домовленості в гумкоридорах, - Верещук

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

Вона зазначила, що Росія систематично порушує зобов'язання.

"Ми повідомляємо Червоний Хрест - через буквально 20-30 хвилин після відкриття коридорів Росія починає домовленості порушувати: обшукують людей, стріляють над головою, щоб залякати, є насилля, є все, що підпадає під дію міжнародного права, і все вказує на те, що це підпадатиме під воєнні злочини", - сказала Верещук.



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Віцепрем'єрка зазначає, що зусилля МКЧХ є "недостатні, якщо сказати м'яко".

Вона повідомила, що є домовленість про заміну представника Червоного Хреста в Україні - приїде представник, який має досвід роботи в Сирії і знає, як треба допомагати на практиці.



