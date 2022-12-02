Із Бурятії на окуповану Донеччину везуть шаманів для російських військових

Про це виданню "Сибір. Реалії" повідомили в "Гуннському фонді".

Представники фонду везуть із собою три юрти для російських окупантів. Їх розташують у Старобешівському районі Донецької області. Згідно з повідомленням, у цих юртах військові РФ зможуть пройти шаманський обряд та відпочити.

"Чому саме юрта? Це зручно: її завжди можна швидко розгорнути або скласти назад і перевезти, і в ній можна проводити шаманські обряди. Тільки шамани можуть, наприклад, повертати душу. Буває таке, що людина злякалася, під вибух потрапила чи ще щось. Шамани мають можливість швидко відновити людину. Або якщо отримав поранення, струс головного мозку, то баряшини (костоправи, – ред.) можуть на місці оперативно допомогти – поправити хребет чи щось зробити", – розповів голова "Гуннського фонду" Олег Булутов.

У листопаді президент України Володимир Зеленський казав, що Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів.

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