Про це він повідомив під час вечірнього звернення, 7 листопада.

"Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні", - сказав він.

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Також президент зазначив, що по фронту, українські сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня відтісняють ворога.

"Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів", - прокоментував Зеленський.

Українське військо завдало удару по району зосередження техніки ворога у Горлівці, а в Лисичанську уразило підрозділ батальйону "Ахмат".

Також ЗСУ вразили штаб одного з російських підрозділів у селі Басань на Запоріжжі, знищили близько 10 одиниць військової техніки та 50 окупантів

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