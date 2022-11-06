ЗСУ знищили ворожий штаб у Запорізькій області
ЗСУ вразили штаб одного з російських підрозділів у селі Басань на Запоріжжі, знищили близько 10 одиниць військової техніки та 50 окупантів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також районах міста Пологи та села Марфопіль українська армія знищила ще 20 одиниць військової техніки та поранила до 80 військовослужбовців окупаційних військ.
Ще один удар по району зосередження підрозділу окупантів завданий у Чуланівці на Херсонщині.
- Упродовж доби на південному напрямку ЗСУ виконали 140 вогневих завдань, били по районах зосередження ворожої живої сили та техніки.
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