Понад 140 вогневих завдань: ЗСУ на півдні знищували живу силу та техніку окупантів

Про це повідомляє ОК "Південь".

Зокрема найактивніша робота велася по ворожих силах в Геройському і Раденську.

"Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах, відповідно. А бомбардувальники і винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі", – додають в ОК.

За добу українська армія на півдні знищила 57 окупантів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці та 3 одиниці автобронетехніки, а також пошкодила одну гармату-гаубицю й 2 автівки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також було збито 1 БПЛА "Мерлін".

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