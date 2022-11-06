Понад 140 вогневих завдань: ЗСУ на півдні знищували живу силу та техніку окупантів
Упродовж доби на південному напрямку ЗСУ виконали 140 вогневих завдань, били по районах зосередження ворожої живої сили та техніки
Про це повідомляє ОК "Південь".
Зокрема найактивніша робота велася по ворожих силах в Геройському і Раденську.
"Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах, відповідно. А бомбардувальники і винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі", – додають в ОК.
За добу українська армія на півдні знищила 57 окупантів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці та 3 одиниці автобронетехніки, а також пошкодила одну гармату-гаубицю й 2 автівки.
- Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також було збито 1 БПЛА "Мерлін".
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