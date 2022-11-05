Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також було збито 1 БПЛА "Мерлін"
Протягом суботи, 5 листопада, Авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БПЛА "Мерлін"
Про це повідомив Генштаб у facebook.
"В результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються", - йдеться в дописі.
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Також за уточненою інформацією, за попередню добу, п'ятницю 4 листопада, було знищено 2 гелікоптери Ка-52 "Алігатор".
Окрім цього, повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.
- 5 листопада стало відомо, що за минулу добу ЗСУ завдали 11 ударів по ворогові: уражено особовий склад, техніку та позиції російської ППО.
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