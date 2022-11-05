За минулу добу ЗСУ завдали 11 ударів по ворогові: уражено особовий склад, техніку та позиції російської ППО
Сили оборони вдарили по 4 районах зосередження російських військових, зброї та техніки, також під вогнем опинилися 7 засобів протиповітряної оборони окупантів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника", - мовиться в ранковому зверненні Генштабу.
Сили ППО України збили 11 дронів-камікадзе "Шахед-136", БПЛА типу "Орлан" та 2 крилаті ракети "Калібр".
Українська артилерія та ракетні війська, своєю чергою, ударили по 2 пунктах управління росіян, 7 позиціях живої сили, озброєння й техніки, складу боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єктах противника.
- З 27 жовтня по 3 листопада росіяни випустили по Україні 68 ракет, ще ворожі війська використали 30 дронів-камікадзе.
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