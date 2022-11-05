Росія не знищила жодну установку HIMARS в Україні, - Politico

Про це повідомляє Politico.

"За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва досі не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS", - пише видання.

Утім чиновник додав, що Україна все ще потребує значної кількості артилерії для майбутніх боїв. Це пов'язано з тим, що показники споживання у цій війні високі. Так, Україна щодня випускає 4-7 тис. артилерійських снарядів, а Росія - 20 тис.