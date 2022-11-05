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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Росія не знищила жодну установку HIMARS в Україні, - Politico

Росія не знищила жодну установку HIMARS в Україні, - Politico

5 листопада, 2022 субота
17:54
війна з Росією Агресор не знищив жодної установки HIMARS

У Пентагоні стверджують, що російська армія досі не пошкодила жодну з пускових установок HIMARS, які надали Україні

Про це повідомляє Politico.

"За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва досі не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS", - пише видання.

Утім чиновник додав, що Україна все ще потребує значної кількості артилерії для майбутніх боїв. Це пов'язано з тим, що показники споживання у цій війні високі. Так, Україна щодня випускає 4-7 тис. артилерійських снарядів, а Росія - 20 тис.

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