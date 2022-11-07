Ворог перекидає непідготовлених мобілізованих на Схід та зазнає колосальних втрат, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що між Сватовим та Кремінною ворог намагається утримати оборону
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Сватівський напрямок військове керівництво РФ кинуло мобілізованих, та вже 500 людей вбито. Ці втрати говорять про те, що ворог перекидає на цю ділянку мобілізованих без жодної підготовки. Такі колосальні втрати показують ставлення російського військового керівництва до особового складу, як до гарматного м’яса. Така тактика ворога буде зберігатися й далі. Втрати не рахуються й солдати кидаються у бій без підготовки", - зауважив Згурець.
За словами експерта, під Павлівкою на Донеччині ворог не може просунутися через значні втрати.
"Нещодавно противник зайшов у Павлівку на кілька вулиць. Була активна контратака з боку ЗСУ. 155-та бригада морської піхоти РФ зазнала колосальних втрат. Це спричинило панічні настрої у штатному російському підрозділі", - підкреслив Згурець.
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