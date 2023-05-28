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Із Днем Києва ворог "привітав" рекордною кількістю "шахедів", - Зеленський

28 травня, 2023 неділя
19:17
Війна з Росією Володимир Зеленський

Масовану повітряну атаку по Києву найбільшою з початку повномасштабного вторгнення кількістю іранських ударних дронів президент Володимир Зеленський пояснив тим, що сьогодні, 28 травня, в останню неділю травня, традиційно святкується День Києва

Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "щахедами" - одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті. На жаль, є влучання на Житомирщині.
Але все ж більшість руйнувань вдалося відвернути, більшість життів, які могли забрати ці "шахеди", вдалося зберегти", - зазначив глава держави.

За його словами, під час цієї атаки "кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини".

"Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва…За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх - переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!", - наголосив Зеленський.

Суспільство
Росія
Володимир Зеленський
ППО
безпілотник
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