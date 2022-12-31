"Із "коктейлями Молотова" зупиняли танки". Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю

Про це політик повідомив у відеозверненні.

"Це - Бузковий гай. Тут хлопці, які 24 лютого записалися у 192 батальйон територіальної оборони Херсона, і з "коктейлями Молотова" в руках, тому що їм не дали зброю, зупиняли російські танки", - зазначив Порошенко.

"Це - образ, який не менш сильний, ніж Герої Крут. Це - риса, притаманна українцям. Це з одного боку величезна трагедія, а з іншого боку - велич українського духу, яка точно має бути закарбована в українській пам'яті" - заявив Петро Порошенко.



Довідка



1 березня 2022 року у боях за Херсон загинули бійці тероборони, які практично без зброї і невеликою кількістю намагалися захистити місто від вторгнення російських військ. Їх тіла знайшли наступного дня у Бузковому гаю.





Відео розстріляних хлопців у мережі виклав журналіст-колаборант.

У травні на місці розстрілу росіянами бійців херсонської тероборони з'явився стихійний народний меморіал.



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