"Із "коктейлями Молотова" зупиняли танки". Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю
П'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною оголосив конкурс на проєкт пам'ятникам героям Бузкового гаю у Херсоні
Про це політик повідомив у відеозверненні.
"Це - Бузковий гай. Тут хлопці, які 24 лютого записалися у 192 батальйон територіальної оборони Херсона, і з "коктейлями Молотова" в руках, тому що їм не дали зброю, зупиняли російські танки", - зазначив Порошенко.
"Це - образ, який не менш сильний, ніж Герої Крут. Це - риса, притаманна українцям. Це з одного боку величезна трагедія, а з іншого боку - велич українського духу, яка точно має бути закарбована в українській пам'яті" - заявив Петро Порошенко.
Довідка
1 березня 2022 року у боях за Херсон загинули бійці тероборони, які практично без зброї і невеликою кількістю намагалися захистити місто від вторгнення російських військ. Їх тіла знайшли наступного дня у Бузковому гаю.
Відео розстріляних хлопців у мережі виклав журналіст-колаборант.
У травні на місці розстрілу росіянами бійців херсонської тероборони з'явився стихійний народний меморіал.
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