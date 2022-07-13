Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 13 липня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - ідеться в заяві.

Зараз сформовано чергу автівок на 13 липня, яка чекає дозволу на виїзд.

"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - зауважили в ОВА.

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