Із Запоріжжя 30 червня відкриють виїзд на окуповані території
Із Запоріжжя 30 червня заплановано виїзд приватними автівками на тимчасово окуповані території
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 30 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - зазначили в адміністрації.
Інформацію стосовно змін перетину лінії фронту через безпекову ситуацію повідомлять додатково.
29 червня росіяни пошкодили газопровід на Запоріжжі,залишивши без газу Енергодар і Мелітополь.
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