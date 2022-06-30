Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 30 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - зазначили в адміністрації.

Інформацію стосовно змін перетину лінії фронту через безпекову ситуацію повідомлять додатково.

29 червня росіяни пошкодили газопровід на Запоріжжі,залишивши без газу Енергодар і Мелітополь.

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