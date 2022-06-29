Рашисти пошкодили газопровід на Запоріжжі, без газу залишаться Енергодар і Мелітополь

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

"Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина. В найближчі дні в результаті зазначеного пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів", – йдеться в повідомленні.

Також у ОВА повідомили, що ще до цього пошкодження внаслідок терористичних дій військових країни-агресора без газу вже залишались понад 80 тис абонентів в 109 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, 29 червня Енергоатом повідомив, що армія Росії практично повністю зруйнувала Сєверодонецьку ТЕЦ.

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