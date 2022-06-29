Про це інформує в телеграмі державне підприємство НАЕК "Енергоатом".

"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.

Довідково. Сєверодонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєверодонецьк Луганської області, одне з найбільших в Україні теплоелектроцентралей. Призначена для тепло- й електропостачання міста Сєверодонецька та гіганта хімічної промисловості України – Сєверодонецького об'єднання "Азот".

Завдяки тривалій обороні Сєверодонецька, українські військові завдали великих втрат російським окупантам.

28 червня у британській розвідці заявили, що російські збройні сили в Україні виснажуються та дедалі більше втрачають бойову ефективність.

21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на заводі "Азот" у Сєверодонецьку перебуває 568 людей, серед яких 38 дітей.

25 червня керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації повідомив, що армія РФ повністю окупувала місто.

26 червня Михайло Мізинцев, який очолює координаційний штаб Росії з гуманітарного реагування в Україні, повідомив, що до Росії "евакуювали" понад 2 млн українців, серед них понад 300 тис. дітей.

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