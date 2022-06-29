Російські загарбники знищили Сєверодонецьку ТЕЦ - Енергоатом
Армія Росії практично повністю зруйнувала Сєверодонецьку теплоелектроцентраль у Луганській області
Про це інформує в телеграмі державне підприємство НАЕК "Енергоатом".
"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.
Довідково. Сєверодонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєверодонецьк Луганської області, одне з найбільших в Україні теплоелектроцентралей. Призначена для тепло- й електропостачання міста Сєверодонецька та гіганта хімічної промисловості України – Сєверодонецького об'єднання "Азот".
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