Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"На Азоті залишаються 568 людей, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їх родини, вони відмовилися евакуюватися", – написав він.

В одній з лікарень Сєверодонецька ще працюють лікарі, додав Гайдай.

За словами голови ОВА., 20 червня Росія обстріляла Луганщину з різних напрямків – в районах Комишувахи, Золотого, Гірського, одночасно ворог масовано обстрілював Лисичанськ.

"Під обстріл потрапив начальник військової адміністрації міста. 50 % поранених окупантів у подальшому не виживають", – наголосив Гайдай.

20 червня окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині. У Сєверодонецьку бої тривали вже у промзоні, українські війська контролювали лише територію заводу "Азот". Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на підприємстві "Азот" у Сєверодонецьку залишається близько 300 цивільних.

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