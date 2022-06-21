На Азоті залишається 568 людей, серед яких 38 дітей, – Гайдай
На заводі "Азот" у Сєверодонецьку, де тривають запеклі бої, перебуває більше півсотні людей, хоча раніше повідомлялося, що на підприємстві переховується 300 цивільних
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"На Азоті залишаються 568 людей, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їх родини, вони відмовилися евакуюватися", – написав він.
В одній з лікарень Сєверодонецька ще працюють лікарі, додав Гайдай.
За словами голови ОВА., 20 червня Росія обстріляла Луганщину з різних напрямків – в районах Комишувахи, Золотого, Гірського, одночасно ворог масовано обстрілював Лисичанськ.
"Під обстріл потрапив начальник військової адміністрації міста. 50 % поранених окупантів у подальшому не виживають", – наголосив Гайдай.
- 20 червня окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині. У Сєверодонецьку бої тривали вже у промзоні, українські війська контролювали лише територію заводу "Азот". Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на підприємстві "Азот" у Сєверодонецьку залишається близько 300 цивільних.
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