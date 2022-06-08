Із Запоріжжя 8 червня працюватиме гумкоридор до окупованих територій області
Із Запоріжжя 8 червня можна евакуюватися на власних автівках до окупованих територій області
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 8 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - ідеться в заяві.
Інформацію про зміни перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію повідомлять додатково.
- 7 червня колаборантка з Мелітополя оголосила про те, що Запоріжжя починає готуватися до псевдореферендуму.
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