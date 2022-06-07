Колаборантка з Мелітополя оголосила про те, що Запоріжжя починає готуватися до псевдореферендуму
Окупаційна влада в Мелітополі почала підготовку псевдореферендуму щодо приєднання до Російської Федерації
Заяву псевдомерки Мелітополя Галини Данильченко поширило РІА Новини.
За її словами, окуповане місто відвідав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.
"Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією, Російська Федерація тут назавжди, і ми тепер починаємо готуватися до референдуму", - зазначила колаборантка .
- 7 червня глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що представник кремля поставив завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу Росії.
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