Заяву псевдомерки Мелітополя Галини Данильченко поширило РІА Новини.

За її словами, окуповане місто відвідав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

"Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією, Російська Федерація тут назавжди, і ми тепер починаємо готуватися до референдуму", - зазначила колаборантка .

7 червня глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що представник кремля поставив завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу Росії.