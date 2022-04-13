Із зони бойових дій перемістили в інші області понад 250 підприємств, - Шмигаль

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Вже понад 250 виробничих підприємств за підтримки держави були переміщені в інші області. З них 121 підприємство вже повністю функціонує на новому місці, інші - знаходяться в процесі переміщення", - наголосив він.



Іще 430 підприємств перебувають у черзі на переміщення.



Денис Шмигаль подякував українцям, які продовжують працювати, платять податки й підтримують бізнес, а також допомагають українським військовим.



"Разом ми сильні, і тільки разом переможемо ворогів", - зауважив прем'єр-міністр.



Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на Захід України.

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