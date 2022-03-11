Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на західну Україну
Міністерство економіки України повідомило, що підприємства у зоні активних бойових дій можуть отримати держдопомогу в переміщенні потужностей до західних регіонів країни
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави. Підприємствам, що планують переміститись до безпечних областей, буде надана допомога у підборі місць для їх виробничих потужностей, перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників", - заявили у міністерстві.
Для усіх підприємств будуть створені умови для забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, а також для:
- підбору відповідних площ для розміщення виробництва;
- переміщення та розселення персоналу;
- підбору працівників в місці дислокації після переїзду.
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