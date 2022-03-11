Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на західну Україну

Про це повідомила пресслужба відомства.



"Запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави. Підприємствам, що планують переміститись до безпечних областей, буде надана допомога у підборі місць для їх виробничих потужностей, перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників", - заявили у міністерстві.



Для усіх підприємств будуть створені умови для забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, а також для:

підбору відповідних площ для розміщення виробництва;

переміщення та розселення персоналу;

підбору працівників в місці дислокації після переїзду.

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