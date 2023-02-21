Ізоляція в "іхнєй цівілізації"
У тій, в якій "сральники" на вулицях. А людське життя вартує пачки пельменів або шуби
Про такий розрекламований виступ Путіна.
Про захист від "педофілії", яка типу "процвітає на Заході", говорить чоловік, який не раз дуже дивно поводив себе з дітьми.
Цей самий чоловік, який наробив купу дітей з коханкою, сьогодні гучноголосо говорив про захист "традиційної сім’ї".
Все решта — така сама брехня. І про те, як ми готували "каратєльну операцію на Донбасі" і здобували "ядерну зброю".
Нудно, не харизматично, і точно без розуміння того, чим живе сучасний технологічний світ. Найкращі перспективи від Путіна для росіян — продовження газифікації
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Але цей брєд викликав хоч якісь емоції. Все решта нудно, не харизматично, і точно без розуміння того, чим живе сучасний технологічний світ.
Найкращі перспективи від Путіна для росіян — продовження газифікації.
Ну, й останнє. Він готується до довгої війни. Це теж не нове. Саме це він і пропонує країні, яка ще недавно претендувала на членство в G20,і яку поставили на місце ми, українці.
Це місце — ізоляція в "іхнєй цівілізації". В тій, в якій "сральники" на вулицях. А людське життя вартує пачки пельменів або шуби.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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