Про такий розрекламований виступ Путіна.

Про захист від "педофілії", яка типу "процвітає на Заході", говорить чоловік, який не раз дуже дивно поводив себе з дітьми.

Цей самий чоловік, який наробив купу дітей з коханкою, сьогодні гучноголосо говорив про захист "традиційної сім’ї".

Все решта — така сама брехня. І про те, як ми готували "каратєльну операцію на Донбасі" і здобували "ядерну зброю".

Нудно, не харизматично, і точно без розуміння того, чим живе сучасний технологічний світ. Найкращі перспективи від Путіна для росіян — продовження газифікації

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Але цей брєд викликав хоч якісь емоції. Все решта нудно, не харизматично, і точно без розуміння того, чим живе сучасний технологічний світ.

Найкращі перспективи від Путіна для росіян — продовження газифікації.

Ну, й останнє. Він готується до довгої війни. Це теж не нове. Саме це він і пропонує країні, яка ще недавно претендувала на членство в G20,і яку поставили на місце ми, українці.

Це місце — ізоляція в "іхнєй цівілізації". В тій, в якій "сральники" на вулицях. А людське життя вартує пачки пельменів або шуби.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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