Ізраїль готовий до нової паузи в війні з ХАМАС для звільнення заручників, - президент
Під час брифінгу президент Ізраїлю Ісаак Герцог сказав послам близько 80 країн, що готовий до другої угоди з ХАМАСом щодо обміну заручниками
Про це повідомляє The Times of Israel.
Герцог наголосив, що серед заручників бойовики ХАМАСу тримають немовлят, людей похилого віку, хворих, поранених і багато жінок.
"Я можу повторити, що Ізраїль готовий до чергової гуманітарної паузи та додаткової гуманітарної допомоги для того, щоб звільнити заручників. І відповідальність за це повністю лежить на Сінварі (очільник ХАМАСу в Газі Ях’ї, - ред.) та керівництві ХАМАСу", - заявив він.
Зазначається, що з 240 заручників, захоплених ХАМАСом під час атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня, 129 залишаються в Газі.
105 цивільних осіб було звільнено з полону ХАМАС під час тижневого перемир'я, яке сталося наприкінці листопада.
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