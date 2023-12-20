Ізраїль готовий до нової паузи в війні з ХАМАС для звільнення заручників, - президент

Про це повідомляє The Times of Israel.

Герцог наголосив, що серед заручників бойовики ХАМАСу тримають немовлят, людей похилого віку, хворих, поранених і багато жінок.

"Я можу повторити, що Ізраїль готовий до чергової гуманітарної паузи та додаткової гуманітарної допомоги для того, щоб звільнити заручників. І відповідальність за це повністю лежить на Сінварі (очільник ХАМАСу в Газі Ях’ї, - ред.) та керівництві ХАМАСу", - заявив він.

Зазначається, що з 240 заручників, захоплених ХАМАСом під час атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня, 129 залишаються в Газі.

105 цивільних осіб було звільнено з полону ХАМАС під час тижневого перемир'я, яке сталося наприкінці листопада.