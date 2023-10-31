Ізраїль - країна, яка може за себе постояти й забезпечити себе ресурсами, аби завершити цю операцію, - посол Бродський

Про це Бродський заявив на пресконференції, присвяченій війні Ізраїлю проти тероризму ХАМАС, повідомила з місця події кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Наскільки мені відомо, і США, і Європа мають намір продовжувати надавати допомогу Україні в тих об’ємах, які вони й обіцяли, це і військова допомога, і гуманітарна", - сказав він.

Бродський зазначив, що Ізраїлю потрібна допомога, але вона є дуже специфічною, оскільки стосується, наприклад, ракет для "Залізного купола", які закінчилися у зв’язку зі щоденними ракетними обстрілами.

"Очевидно, що наші запаси для "Залізного купола" почали закінчуватися. Ми попросили американців, щоби вони доставили нам ці ракети. Що вони і зробили. Американці направили авіаносці до берегів Ізраїлю, в Середземне море, для того, аби підкреслити, що Америка підтримує Ізраїль", - пояснив він.

Зокрема, за словами посла Ізраїлю, метою допомоги США є попередження для терористичних організацій та країн, які мають намір взяти участь у війні, аби вони відмовились від своїх планів.

"Ізраїль, загалом, у військовому сенсі - країна самодостатня, ми можемо за себе постояти, нам, звісно, не потрібна допомога в тих розмірах, в яких вона потрібна Україні. І на даному етапі ми не потребуємо гуманітарної допомоги" - зазначив він.

Бродський відмітив схожість подій в Ізраїлі на те, що відбувалось в Україні у перші дні війни.

"Займаються (ред. - люди) волонтерством: збирають усе необхідне для резервістів, адже регулярні війська більш-менш забезпечені усім необхідним. А 300 тис. резервістів, яких мобілізували на службу після початку війни, було важко одразу забезпечити тим, що необхідно." - розповів Міхаель Бродський.