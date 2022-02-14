Ізраїль має намір перенести своє посольство з Києва до Львова в разі нового вторгнення РФ в Україну
У МЗС Ізраїлю висловили готовність перенести посольство з Києва до Львова в разі нового російського вторгнення на територію України
Про це пише NewsRu.co.il.
"Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід домовився з українськими колегами про те, що у разі початку воєнного конфлікту між Україною та Росією ізраїльське посольство буде перенесене з Києва до Львова", - ідеться в повідомленні.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід говорив про це із заступницею голови МЗС України Еміне Джапаровою.
Крім того, тривають перемовини щодо того, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати з країни ізраїльтян через сухопутні кордони та треті держави.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.15
Купівля 28.15Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.94Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе