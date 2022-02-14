Ізраїль має намір перенести своє посольство з Києва до Львова в разі нового вторгнення РФ в Україну

Про це пише NewsRu.co.il.



"Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід домовився з українськими колегами про те, що у разі початку воєнного конфлікту між Україною та Росією ізраїльське посольство буде перенесене з Києва до Львова", - ідеться в повідомленні.



Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід говорив про це із заступницею голови МЗС України Еміне Джапаровою.



Крім того, тривають перемовини щодо того, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати з країни ізраїльтян через сухопутні кордони та треті держави.



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