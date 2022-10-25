Ізраїль передасть США докази використання іранських безпілотників в Україні, - ЗМІ

Цю інформацію він надасть під час свого візиту до Вашингтона у вівторок і середу, повідомляє Haaretz.

Зокрема Герцог поінформує Байдена, що ізраїльське оборонне відомство виявило в Україні фрагменти іранських ударних безпілотників Shahed-136, а також що протягом останніх тижнів іранська зброя була використана проти українського цивільного населення.

Ізраїльська розвідка встановила, що фрагменти безпілотників, знайдені в Україні, ідентичні за структурою, розміром і нумерацією аналогічним безпілотникам, розгорнутим під час іранських військових навчань у грудні 2021 року.

Інші докази свідчать про те, що безпілотники, збиті в Україні, мають двигуни, подібні до тих, що були продемонстровані Іраном під час виставки в жовтні 2014 року.

Відзначимо, зустріч президентів США й Ізраїлю щодо іранської зброї в Україні відбудеться через день після того, як президент України Володимир Зеленський різко розкритикував Ізраїль через ненадання Україні оборонної військової техніки.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

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