Ізраїль поставить до України 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.



"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми будемо відзначати 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.



У посольстві уточнили, що Ізраїль передасть Україні 500 тис. вакцини AstraZeneca через механізм COVAX, мета якого - пришвидшення виробництва препаратів для щеплення від COVID-19 та їхня доставка в різні країни.

Нагадаємо, Pfizer передасть Україні 300 тис. курсів інноваційних ліків від COVID-19.

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