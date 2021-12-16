Ізраїль поставить до України 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
Україна отримає від Ізраїлю пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми будемо відзначати 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
У посольстві уточнили, що Ізраїль передасть Україні 500 тис. вакцини AstraZeneca через механізм COVAX, мета якого - пришвидшення виробництва препаратів для щеплення від COVID-19 та їхня доставка в різні країни.
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