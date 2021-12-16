Україна закупить препарати для лікування COVID-19 від Pfizer

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.



До закупівлі законтрактовано 300 тис. курсів лікарського засобу.



"Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів з COVID-19 з груп ризику", - пояснив міністр.



У листопаді 2021 року виробник "Паксловіду", компанія Pfizer, опублікувала результати клінічних досліджень. У разі призначення препарату протягом трьох днів після появи симптомів хвороби відбувається скорочення ушпиталень і смертей на 89%, а якщо лікування почати впродовж п'яти днів, то на 85%.



"Паксловід" діє так само, як ліки, які призначають інфікованим на ВІЛ і гепатит: пригнічує реплікацію патогену та знижує дію вірусу до мінімуму.

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