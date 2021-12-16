Україна закупить препарати для лікування COVID-19 від Pfizer
Україна підписала договір з компанією Pfizer на закупівлю таблеток "Паксловід" від коронавірусу
Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
До закупівлі законтрактовано 300 тис. курсів лікарського засобу.
"Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів з COVID-19 з груп ризику", - пояснив міністр.
У листопаді 2021 року виробник "Паксловіду", компанія Pfizer, опублікувала результати клінічних досліджень. У разі призначення препарату протягом трьох днів після появи симптомів хвороби відбувається скорочення ушпиталень і смертей на 89%, а якщо лікування почати впродовж п'яти днів, то на 85%.
"Паксловід" діє так само, як ліки, які призначають інфікованим на ВІЛ і гепатит: пригнічує реплікацію патогену та знижує дію вірусу до мінімуму.
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