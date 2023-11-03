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OPINION

Ізраїль програв інформаційну війну

Віктор Андрусів
3 листопада, 2023 п'ятниця
16:00
Погляд Віктор Андрусів

Кілька тез щодо арабо-ізраїльської війни

1. Ізраїль взяв паузу щодо наземної операції, проте так і не виграв в інформаційній війні. Гуманітарна криза в Газі — найбільший інформаційний удар по Ізраїлю. Події в Туреччині, Дагестані, Німеччині й по всьому світу показують, що ХАМАС, попри свої злочини та акт агресії проти ізраїльтян, — досяг небаченої підтримки. Зрештою голосування в ООН показало, наскільки США та Ізраїль мають слабку глобальну підтримку.

2. Активізація мусульман по всьому світу ставить під питання перспективи наземної операції й шанси Ізраїлю у війні. Очевидно, що зі знищенням ХАМАСу нічого не припиниться. Мусульманська мобілізація актуалізує колосальний ресурс, який буде залучений старими або навіть новими терористичними угрупуваннями в подальшому протистоянні.

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3. Поведінка Росії, Китаю, Ірану, а тепер і Туреччини щодо Ізраїлю ставить питання про перегляд відносин на глобальному рівні між Заходом та іншими. Та й взагалі ставить питання про межі Заходу. Ці відносини, в першу чергу, мають бути переглянуті на економічному рівні.

Мої думки, що варто зробити Ізраїлю в ситуації, яка склалася

Отже, я мав рацію в тому, що вся ця ситуація затягуватиметься надовго і жодних блискавичних операцій не вийде. Найважливіше — це відіграти ситуацію в інформаційному плані. І тут необхідно розділити гуманітарну кризу та знищення терористів. Так, зрозуміло, що терористи прикриваються мирними людьми.

Однак, спровокована криза масовими бомбардуваннями, відключенням світла і води налаштовує проти Ізраїлю весь світ. Тому політика підтримки гуманітарної допомоги невинним палестинцям має вгамувати світову мусульманську істерію і прихильників прав людини.

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Разом з тим, на мою думку, необхідно проводити точкові операції знищення терористів. Без поспіху. Варто відмовитись від повної окупації сектора Гази, натомість проводити локальні окупації, знищувати терористів і виходити. Так, це забере багато часу. Але вся ця війна вже й так забере його багато, а якщо діяти грубо, то ще й можна програти.

А взагалі я вважаю, що однією з найбільших проблем ізраїльтян зараз є Нетаньягу. Він мав би передати керівництво військовим кабінетом військовим, посипати голову попелом і звалити. Кількість помилок, допущених ним до і після атаки терористів, — просто разюча. І відповісти йому доведеться рано чи пізно, попри його політичний геній.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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