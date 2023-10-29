Голова ООН Гутерреш вчергове підтримав терористів і поділився глибокими роздумами, що дії бойовиків ХАМАС у "чорну суботу" виникли не на порожньому місці й причина — в окупації, котра триває 55 років, відсутності держави й стражданнях палестинського народу. Нічого нового ця теза не містить (т. зв. цивілізований світ живе нею багато років), і в людей обізнаних з історією конфлікту викликає багато питань. Але я б тут зупинився на трьох.

1. Якщо справа в "окупації, котра триває понад 55 років", то логічно було б припустити, що до цієї дати ситуація була іншою. Хотілося б почути від панів гутеррешів назви арабських країн та організацій, котрі 55 (75, 100) років тому визнавали право Ізраїля на існування (причому, не важливо, в яких кордонах). А якщо таких немає (жодної! - К.В.), то, можливо, справа в чомусь іншому, ніж "окупація"?

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2. Не знаю, чи розповідали панові Гутеррешу, що остання терористична атака, котра сколихнула світ, здійснена саме з території, звідки ізраїльтяни вивели останнього солдата і поселенця ще 17 років тому (так відпрацьовувалася модель розмежування з палестинцями).

Але складно заперечити факт, що з 2007 року ХАМАС мав повну владу над самоврядною квазідержавою Газа, але ніяких спроб перетворити її в повноцінну не було, а єдиною програмною метою залишалося знищення Ізраїля. То чи точно тут справа в державності?

3. І останнє. Тезу "виникло не на порожньому місці" можна застосовувати дуже широко. Наприклад, доблесний фюрер Гітлер обґрунтовував свою діяльність (котра забрала понад 60 мільйонів життів) стражданнями й приниженням німецького народу в результаті Версальського миру. Цікаво, чи погодився б пан Гутерреш із правомірністю такої концепції?

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А з діями єврейського терориста-фанатика Баруха Гольдштейна, котрий розстріляв у 1994 десятки арабів під час молитви — у відплату за серію кривавих терактів проти євреїв? Чи "ета друґоє"?

Я, звичайно, розумію, що бюджет БАПОР (організація з допомоги палестинським біженцям) складає мало не половину бюджету ООН, але ж цинізм має мати якісь межі.

P.S. Я за все життя не зустрів, здається, жодного єврея, котрий би схвалював дії Гольдштейна, тим паче радів тим смертям. А порівняйте-но це з реакцією арабської (особливо, палестинської) вулиці на недавню різню в Ізраїлі чи теракт 9-11. Чи не здається вам, що справа тут не лише в ісламізмі як ідеології, фанатизмі й зазомбованості цих, з дозволу сказати, людей, а й у відчутті моральної переваги, котру вселяють у них різноманітні гутерреші західного світу?

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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