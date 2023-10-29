Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Гутерреш захищає ХАМАС чи бюджет БАПОР?
OPINION

Гутерреш захищає ХАМАС чи бюджет БАПОР?

Карл Волох
29 жовтня, 2023 неділя
12:04
Погляд Карл Волох

Бюджет Організації з допомоги палестинським біженцям складає мало не половину бюджету ООН

Голова ООН Гутерреш вчергове підтримав терористів і поділився глибокими роздумами, що дії бойовиків ХАМАС у "чорну суботу" виникли не на порожньому місці й причина — в окупації, котра триває 55 років, відсутності держави й стражданнях палестинського народу. Нічого нового ця теза не містить (т. зв. цивілізований світ живе нею багато років), і в людей обізнаних з історією конфлікту викликає багато питань. Але я б тут зупинився на трьох.

1. Якщо справа в "окупації, котра триває понад 55 років", то логічно було б припустити, що до цієї дати ситуація була іншою. Хотілося б почути від панів гутеррешів назви арабських країн та організацій, котрі 55 (75, 100) років тому визнавали право Ізраїля на існування (причому, не важливо, в яких кордонах). А якщо таких немає (жодної! - К.В.), то, можливо, справа в чомусь іншому, ніж "окупація"?

Читайте також: Чому Папа завжди на боці "свиней"?

2. Не знаю, чи розповідали панові Гутеррешу, що остання терористична атака, котра сколихнула світ, здійснена саме з території, звідки ізраїльтяни вивели останнього солдата і поселенця ще 17 років тому (так відпрацьовувалася модель розмежування з палестинцями).

Але складно заперечити факт, що з 2007 року ХАМАС мав повну владу над самоврядною квазідержавою Газа, але ніяких спроб перетворити її в повноцінну не було, а єдиною програмною метою залишалося знищення Ізраїля. То чи точно тут справа в державності?

3. І останнє. Тезу "виникло не на порожньому місці" можна застосовувати дуже широко. Наприклад, доблесний фюрер Гітлер обґрунтовував свою діяльність (котра забрала понад 60 мільйонів життів) стражданнями й приниженням німецького народу в результаті Версальського миру. Цікаво, чи погодився б пан Гутерреш із правомірністю такої концепції?

Читайте також: Україна і війна в Ізраїлі: роль жертви не принесе нічого позитивного

А з діями єврейського терориста-фанатика Баруха Гольдштейна, котрий розстріляв у 1994 десятки арабів під час молитви — у відплату за серію кривавих терактів проти євреїв? Чи "ета друґоє"?

Я, звичайно, розумію, що бюджет БАПОР (організація з допомоги палестинським біженцям) складає мало не половину бюджету ООН, але ж цинізм має мати якісь межі.

P.S. Я за все життя не зустрів, здається, жодного єврея, котрий би схвалював дії Гольдштейна, тим паче радів тим смертям. А порівняйте-но це з реакцією арабської (особливо, палестинської) вулиці на недавню різню в Ізраїлі чи теракт 9-11. Чи не здається вам, що справа тут не лише в ісламізмі як ідеології, фанатизмі й зазомбованості цих, з дозволу сказати, людей, а й у відчутті моральної переваги, котру вселяють у них різноманітні гутерреші західного світу?

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
ООН
Ізраїль
Палестина
тероризм
Антоніу Гутерреш
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
28 жовтня, 2023 субота
Китай підштовхнув Путіна на війну з Україною, - Піонтковський
На фото: система ППО
29 жовтня, 2023 неділя
Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 жовтня
12:27
На фото: тюленя
Росія перешкоджає створенню заповідника в Антарктиці
12:20
Сотні протестувальників перекрили центр Нью-Йорка, вимагаючи припинення вогню в Газі
12:15
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила спільні військові навчання з РФ щонайменше до 5 листопада
12:13
Ексклюзив
Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович
11:40
Зустріч щодо Формули миру на Мальті
В ОП підбили підсумки зустрічі щодо української Формули миру на Мальті
11:21
Міноборони Чехії запропонувало вийти з ООН через ухвалення антиізраїльської резолюції
11:20
Через обстріли Донеччини поранено 4 поліціянтів
Через російські обстріли Донеччини отримали поранення 4 поліціянтів
11:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Ми готові": у Повітряних силах розповіли, що РФ може готуватися до нових масованих ударів по Україні
10:54
Палестина
Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності
10:49
Завод в Челябінську, де виготовляють російські ракети
Партизани виявили координати заводу в Росії, де виготовляють ракети
10:25
Ураган Ян
У Мексиці стався потужний ураган: загинули майже 40 людей
10:19
Українські військові розробники представили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA
10:07
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив, що Ізраїль перейшов "червоні межі"
10:02
OPINION
Оксана Забужко
Про клуб "рускоговорящіх бізнесменов"
09:48
Марк Рютте
Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО
09:42
Ексклюзив
ЗАЕС
Окупанти на ЗАЕС переналаштували системи подачі електроенергії, - депутат Запорізької облради Лишенко
09:29
Інструктори з РФ прибувають до Білорусі, щоб навчати операторів БПЛА, - ЦНС
09:05
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Росіяни почали використовувати новий ударний дрон, який автономно ідентифікує цілі, – ISW
09:04
Оновлено
Російські пропагандисти використовують прикордонника-перебіжчика із Закарпаття для поширення дезінформації та дискредитації України
08:46
Оновлено
Наслідки нічної атаки РФ по Новобериславу 29 жовтня
Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину, Херсонщину та Полтавщину: є руйнування
08:42
Майк Пенс
"Зараз не мій час": колишній віцепрезидент США Пенс відмовився від участі у президентських перегонах 2024 року
08:31
Дзозеф Байден
У США винищувачі перехопили літак біля будинку Байдена
08:23
Ексклюзив
на фото: зернове судно
Експортний морський коридор: окупанти можуть вдаватися до повторних тактик по Одеській області та острову Зміїний, - Братчук
08:15
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило, що вночі ППО збила над Кримом 36 безпілотників
08:07
Інфографіка
Сили оборони знищили за добу 8 танків, 9 бронемашин та 660 військових армії РФ, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Чи відкривати українцям масштаби наших втрат?
08:01
На фото: система ППО
Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники
07:34
ЧВК Вагнер
Колишніх вагнерівців долучають до чеченських підрозділів, - ISW
03:34
Помер зірка "Друзів" Меттью Перрі
02:56
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик та Ф’юрі провели дуель поглядів у ринзі та домовились про дату бою
02:39
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
02:04
Крим
РФ заявила, що знищила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем
00:24
Ілон Маск
Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом
2023, субота
28 жовтня
23:36
Лукашенко
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь
23:02
На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров
22:24
Обкладинка книги "Динозаври. Новий погляд"
Чого ми не знали про динозаврів. Уривок з книги "Динозаври. Новий погляд"
22:22
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик зустрівся з Емінемом в Саудівській Аравії
21:53
Оновлено
телевізор телебачення
ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні. У Мінкульті відреагували
21:39
Біньямін Нетаньягу
"Почався другий етап війни": Нетаньягу висловився про введення нових сухопутних сил у Газу
21:06
"Втрати РФ знову почали зростати": Тарнавський відзвітував про знищення ЗРК "Тор" і 11 БПЛА на Таврійському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV