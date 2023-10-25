Чому Папа завжди на боці "свиней"?
Папа Франциск подзвонив президенту Байдену
Хотів знайти "шляхи досягнення миру". Себто, тягнув мазу за терористів.
Бо в розумінні цієї Ґрети Тунберг на максималках, мир — це непокаране зло.
Путін зруйнував цілу європейську державу, а русскіє ґвалтували, убивали та катували українців?
Об'єднаймо в Хресній дорозі жертву та ката.
Хамас убив тисячі цивільних ізраїльтян та розбомбив свою ж лікарню?
"Зупинімося, браття!" - це вже з останньої проповіді Байдену.
- Зупинімо Ізраїль від операції в Газі.
- Зробім так, аби терористи повернулися і розстріляли ще кілька тисяч ізраїльтян.
- Зупинімо постачання зброї Україні.
- Зробім так, аби Путін зализав рани, повернувся та убив кілька мільйонів українців.
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Та що вже там!
Не треба було Ісусу виганяти бісів на березі Тиверіадського озера. Не було б тоді ніяких жертв. А так аж дві тисячі одержимих Легіоном свиней кинулися в прірву.
Був би це не Ісус, а Берґольйо, то, певне, ще б якусь месу за ними відправив.
Цей таваріщь завжди на боці свиней.
І бісів.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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