Хотів знайти "шляхи досягнення миру". Себто, тягнув мазу за терористів.

Бо в розумінні цієї Ґрети Тунберг на максималках, мир — це непокаране зло.

Путін зруйнував цілу європейську державу, а русскіє ґвалтували, убивали та катували українців?

Об'єднаймо в Хресній дорозі жертву та ката.

Хамас убив тисячі цивільних ізраїльтян та розбомбив свою ж лікарню?

"Зупинімося, браття!" - це вже з останньої проповіді Байдену.

Зупинімо Ізраїль від операції в Газі.

Зробім так, аби терористи повернулися і розстріляли ще кілька тисяч ізраїльтян.

Зупинімо постачання зброї Україні.

Зробім так, аби Путін зализав рани, повернувся та убив кілька мільйонів українців.

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Та що вже там!

Не треба було Ісусу виганяти бісів на березі Тиверіадського озера. Не було б тоді ніяких жертв. А так аж дві тисячі одержимих Легіоном свиней кинулися в прірву.

Був би це не Ісус, а Берґольйо, то, певне, ще б якусь месу за ними відправив.

Цей таваріщь завжди на боці свиней.

І бісів.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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