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OPINION

Папа Франциск провалює тест на розумність

Олексій Панич
9 вересня, 2023 субота
12:01
Погляд Олексій Панич

Щоразу, як цей Папа виправдовується за свої минулі ляпсуси, виходять нові ляпсуси

Мовчав би вже — може, за прислів'ям, виглядав би як розумний.

Читаю свіжі пояснення Папи, що він мав на увазі, коли говорив про "велику Росію".

Божечки...

Виявляється, Папа під "Великою Матір'ю Росією" мав на увазі "не імперіалізм, а культуру", а традиція і культура — на його переконання - "ніколи не бувають імперіалістичними, ніколи. Це завжди діалоги" ("tradition and culture is never imperialist, never. It always dialogues").

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Хто-небудь може порадити Папі хоча б класичну "Культуру та імперіалізм" Едварда Саїда?

Щоправда, одразу після цього Папа додав, що культура може стати ідеологією, і тоді це отрута ("culture is distilled and becomes ideology, this is poison"). Але це вже, як видно, не про "велику Росію". ))))

Ну і Достоєвський як приклад "великої краси та глибини" (чого саме? мерзотності? підлості? богоборства?) - це само собою, куди ж без нього.

* * *

Як відомо, догмат про непомильність поширюється лише на висловлювання Папи ex cathedra з питань віри та моралі.

Але цьому Папі я б порадив обмежитися питаннями віри та моралі в будь-яких своїх публічних висловлюваннях.

І вже точно не лізти ні в історію, ні в культуру.

Бо це просто якийсь капець.

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Бо ви ж розумієте: розумна людина не та, що знає все, а та, що адекватно розуміє, чого вона не знає, відповідно і не лізе про це висловлюватися публічно, тим паче коли до її слів дослухаються сотні мільйонів людей в усьому світі.

Ну от, цей Папа може бути щирим, це я цілком допускаю.

Але тест на розумність він провалює. Останнім часом — практично з кожним своїм виступом.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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