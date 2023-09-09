Папа Франциск провалює тест на розумність
Щоразу, як цей Папа виправдовується за свої минулі ляпсуси, виходять нові ляпсуси
Мовчав би вже — може, за прислів'ям, виглядав би як розумний.
Читаю свіжі пояснення Папи, що він мав на увазі, коли говорив про "велику Росію".
Божечки...
Виявляється, Папа під "Великою Матір'ю Росією" мав на увазі "не імперіалізм, а культуру", а традиція і культура — на його переконання - "ніколи не бувають імперіалістичними, ніколи. Це завжди діалоги" ("tradition and culture is never imperialist, never. It always dialogues").
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Хто-небудь може порадити Папі хоча б класичну "Культуру та імперіалізм" Едварда Саїда?
Щоправда, одразу після цього Папа додав, що культура може стати ідеологією, і тоді це отрута ("culture is distilled and becomes ideology, this is poison"). Але це вже, як видно, не про "велику Росію". ))))
Ну і Достоєвський як приклад "великої краси та глибини" (чого саме? мерзотності? підлості? богоборства?) - це само собою, куди ж без нього.
* * *
Як відомо, догмат про непомильність поширюється лише на висловлювання Папи ex cathedra з питань віри та моралі.
Але цьому Папі я б порадив обмежитися питаннями віри та моралі в будь-яких своїх публічних висловлюваннях.
І вже точно не лізти ні в історію, ні в культуру.
Бо це просто якийсь капець.
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Бо ви ж розумієте: розумна людина не та, що знає все, а та, що адекватно розуміє, чого вона не знає, відповідно і не лізе про це висловлюватися публічно, тим паче коли до її слів дослухаються сотні мільйонів людей в усьому світі.
Ну от, цей Папа може бути щирим, це я цілком допускаю.
Але тест на розумність він провалює. Останнім часом — практично з кожним своїм виступом.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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