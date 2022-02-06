Ізраїль скасував більшість антикоронавірусних обмежень

Про це повідомляє Times of Israel.

З понеділка, 7 лютого, ізраїльтянам більше не потрібно буде надавати сертифікати про вакцинацію та результати тестів в ресторанах, кінотеатрах, спортивних залах і готелях.

Також скасовано обмеження щодо скупчення людей на зборах, де організатори перевіряли наявність "зелених" перепусток. Більше не діятимуть правила щодо обмеженої кількості людей у магазинах та ресторанах. У кафе не буде потрібно дотримуватися дистанції між столиками в півтора метра.

Водночас "зелені" перепустки й надалі вимагатимуть при вході в закриті приміщення, де існує вищий ризик зараження.