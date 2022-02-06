Ізраїль скасував більшість антикоронавірусних обмежень
Ізраїльський уряд скасував у країні більшість обмежень, які було запроваджено через пандемію COVID-19
Про це повідомляє Times of Israel.
З понеділка, 7 лютого, ізраїльтянам більше не потрібно буде надавати сертифікати про вакцинацію та результати тестів в ресторанах, кінотеатрах, спортивних залах і готелях.
Також скасовано обмеження щодо скупчення людей на зборах, де організатори перевіряли наявність "зелених" перепусток. Більше не діятимуть правила щодо обмеженої кількості людей у магазинах та ресторанах. У кафе не буде потрібно дотримуватися дистанції між столиками в півтора метра.
Водночас "зелені" перепустки й надалі вимагатимуть при вході в закриті приміщення, де існує вищий ризик зараження.
- Нагадаємо, 18 січня уряд Ізраїлю відмовився від локдаунів, натомість значно збільшив обсяги тестування для виявлення випадків інфікування.
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