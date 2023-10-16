Ізраїль відмовив Зеленському в офіційному візиті, - The Times of Israel
Ізраїль відмовив президенту України Володимиру Зеленському у візиті на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу - зазначається, що це "не на часі"
Про це пише The Times of Israel.
"Час не підходить", - йдеться у заяві про відмову.
Після нападу на Ізраїль Зеленський виступив із рішучим захистом країни, заявивши, що Ізраїль має "беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів".
"Терор - це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому", – сказав він.
Видання нагадує, що Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.
- 11 жовтня ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль.
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