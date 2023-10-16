Ізраїль відмовив Зеленському в офіційному візиті, - The Times of Israel

Про це пише The Times of Israel.

"Час не підходить", - йдеться у заяві про відмову.

Після нападу на Ізраїль Зеленський виступив із рішучим захистом країни, заявивши, що Ізраїль має "беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів".

"Терор - це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому", – сказав він.

Видання нагадує, що Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.