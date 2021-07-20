Ізраїль випустив кілька снарядів по цілях в Лівані у відповідь на ракетний обстріл
Рано вранці у вівторок, 20 липня, ізраїльська територія була піддана ракетному обстрілу з південного Лівану
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Потерпілих немає. Прес-служба ЦАХАЛа передає, що одна з ракет була перехоплена системою ППО "Залізний купол", друга ракета впала на відкритій місцевості.
У відповідь на ракетний обстріл артилерія ЦАХАЛа випустила декілька снарядів по цілях в південному Лівані.
Можливо, що цей ракетний обстріл був відповіддю "Хізбалли" на удар ВПС ЦАХАЛа по цілі на півночі Сирії, здійснений, як заявляло сирійське державне агентство SANA, пізно увечері 19 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе