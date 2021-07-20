Ізраїль випустив кілька снарядів по цілях в Лівані у відповідь на ракетний обстріл

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Потерпілих немає. Прес-служба ЦАХАЛа передає, що одна з ракет була перехоплена системою ППО "Залізний купол", друга ракета впала на відкритій місцевості.

У відповідь на ракетний обстріл артилерія ЦАХАЛа випустила декілька снарядів по цілях в південному Лівані.

Можливо, що цей ракетний обстріл був відповіддю "Хізбалли" на удар ВПС ЦАХАЛа по цілі на півночі Сирії, здійснений, як заявляло сирійське державне агентство SANA, пізно увечері 19 липня.