Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази
Вночі на 13 лютого Ізраїль завдав авіаударів по комплексу ХАМАС у Газі у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву
Про це передає армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у twitter.
"У відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю винищувачі ЦАХАЛу вночі завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виробництва ракет, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться у повідомленні.
Армія оборони Ізраїлю вважає ХАМАС відповідальним за всю терористичну діяльність, що походить із Гази, і що вона "зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю".
- Ізраїльські військові вранці в п'ятницю, 4 листопада 2022 року, завдали ударів по Сектору Гази. Атаку здійснили у відповідь на ракетні обстріли бойовиків ХАМАС.
- Вже у грудня винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.
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