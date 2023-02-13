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Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази

13 лютого, 2023 понедiлок
08:09
Світ ілюстративне фото - удар

Вночі на 13 лютого Ізраїль завдав авіаударів по комплексу ХАМАС у Газі у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву

Про це передає армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у twitter.

"У відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю винищувачі ЦАХАЛу вночі завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виробництва ракет, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю вважає ХАМАС відповідальним за всю терористичну діяльність, що походить із Гази, і що вона "зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю".

Ізраїль
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