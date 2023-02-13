Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази

Про це передає армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у twitter.

"У відповідь на суботній ракетний запуск з Гази по території Ізраїлю винищувачі ЦАХАЛу вночі завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виробництва ракет, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю вважає ХАМАС відповідальним за всю терористичну діяльність, що походить із Гази, і що вона "зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю".