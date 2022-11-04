Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на випущені ракети
Ізраїльські військові вранці в п'ятницю, 4 листопада, завдали ударів по Сектору Гази. Атаку здійснили у відповідь на ракетні обстріли бойовиків ХАМАС
Про це повідомляє Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначає, що завдала авіаударів по підземному об’єкту з виробництва ракет, який використовувало терористичне угруповання ХАМАС.
"Удар було завдано у відповідь на запуски ракет з території Гази на територію Ізраїлю… і він призведе до заподіяння шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.
ЗМІ пишуть, що "об’єкт опору в Аль-Магазі був уражений".
Зазначається, що атака у відповідь сталася після чотирьох ракет, які були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю в четвер, 3 листопада.
За даними ізраїльських військових, одна ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол" над прикордонним містом, а інші три впали в секторі.
Повідомлень про постраждалих або руйнування після ракетних обстрілів не надходило.
Жодне палестинське угруповання не взяло на себе відповідальність за запуски, але ЦАХАЛ вважає відповідальним ХАМАС.
На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно вогняні кулі та дим у Газі.
Це перші подібні дії з початку серпня 2022 року. Тоді ізраїльські військові провели операцію "Світанок" проти радикального руху "Ісламський джихад" у Секторі Гази.
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