Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в центрі Дамаска, п'ятеро загиблих, - Reuters

Про це поінформували в Reuters.

"Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах", - мовиться в повідомленні.

Так, Ізраїль завдав удару по центру сирійської столиці Дамаску, ракета влучила в будинок, неподалік від іранських військових об'єктів. Від атаки загинули п'ятеро людей, ще 15 поранені.

"Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць", - мовиться в заяві армії.

Журналісти ствердили, що наразі не зрозуміло, чи був удар спрямований проти конкретної особи.