Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в центрі Дамаска, п'ятеро загиблих, - Reuters
Ізраїльська ракета влучила в будинок у центрі столиці Сирії - Дамаску, удар стався у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів
Про це поінформували в Reuters.
"Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах", - мовиться в повідомленні.
Так, Ізраїль завдав удару по центру сирійської столиці Дамаску, ракета влучила в будинок, неподалік від іранських військових об'єктів. Від атаки загинули п'ятеро людей, ще 15 поранені.
"Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць", - мовиться в заяві армії.
Журналісти ствердили, що наразі не зрозуміло, чи був удар спрямований проти конкретної особи.
- Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Ізраїль завдав авіаударів по комплексу ХАМАС у Газі у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву.
- А ізраїльський нафтоналивний танкер Campo Square був атакований в Аравійському морі, за попередніми даними, в ній брали участь іранські судна та безпілотники-камікадзе.
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