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Ізраїль завдяки голу на 82-й хвилині переміг Чехію та вийшов у чвертьфінал молодіжного ЧЄ

28 червня, 2023 середа
21:28
Спорт Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023

У 3-му турі молодіжного Євро-2023 збірна Ізраїлю зуміла мінімально перемогти Чехію та вийти у чвертьфінал ЧЄ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Ізраїлю з рахунком 1:0. У ворота однолітків з Чехії єдиний гол забив Омрі Гендельмен.

За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Англії набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Німеччина сенсаційно вилетіла з турніру, у них лише 1 бал.

Ізраїль посів другу позицію (4 пункти) і разом з англійцями вийшов у чвертьфінал. Чехія - третя - 3 бали.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

3-й тур

28 червня

Ізраїль - Чехія 1:0

Гол: Гендельмен, 82

футбол
Чехія
Ізраїль
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