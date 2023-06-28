Ізраїль завдяки голу на 82-й хвилині переміг Чехію та вийшов у чвертьфінал молодіжного ЧЄ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Ізраїлю з рахунком 1:0. У ворота однолітків з Чехії єдиний гол забив Омрі Гендельмен.

За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Англії набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Німеччина сенсаційно вилетіла з турніру, у них лише 1 бал.

Ізраїль посів другу позицію (4 пункти) і разом з англійцями вийшов у чвертьфінал. Чехія - третя - 3 бали.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

3-й тур

28 червня

Ізраїль - Чехія 1:0

Гол: Гендельмен, 82