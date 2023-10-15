Ізраїльський політолог назвав два можливі сценарії участі Ірану у війні
Ізраїльський політолог Зеєв Ханін вважає, що Іран може залучити свою групу впливу на Заході, щоб влаштувати терор проти ізраїльських інституцій
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні в Ірану є кілька опцій. По-перше, мобілізувати своїх прихильників й сателітів. Оскільки існує ряд шиїтських угруповань в Сирії, які мають проіранські настрої. Проте найголовніше, що в Ірану є потужна система впливу на Заході. Є ряд груп їхніх прихильників. Тому терор проти ізраїльських інституцій, посольств, представництв та єврейських общин може бути одним з елементів війни проти Ізраїлю. Іран, цілком ймовірно, може їх задіяти. Саме тому Ізраїлю приходиться вести війну на всіх фронтах", - пояснив Ханін.
На думку політолога, західні спецслужби мають допомогти Ізраїлю уникнути терору проти євреїв на їхніх територіях
"Зараз в Ізраїлі дуже уважно слідкують за північно-східною частиною країни. Там розглядають різні сценарії розвитку подій, в тому числі й вступ Ірану в цю війну. Також в Ізраїлі чудово розуміють, що їхня держава не тільки для ізраїльтян, а й для всіх євреїв світу. Тому Моссаду і Шабаку на все не вистачить. Велику роль можуть відіграти західні спецслужби, щоб допомогти Ізраїлю уникнути терору проти євреїв по всьому світу", - додав він.
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