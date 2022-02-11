Javelins та боєприпаси: до України прибуло ще 130 тонн військової допомоги від США

Про це у twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів зі США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних сил України", - написав він.

За словами Резнікова, вага військової допомоги від США, яку доставили цього разу, становить близько 130 тонн.

"Загалом на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн! Далі буде", - додав міністр.





Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі міжнародні партнери вже надали Україні військово-оборонну допомогу на близько $1,5 млрд.

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