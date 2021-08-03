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Johnson & Johnson відкликала заявку на схвалення своєї вакцини в Індії

3 серпня, 2021 вiвторок
18:10
Коронавірус Johnson & Johnson

Американська компанія Johnson & Johnson відкликала заявку на схвалення своєї вакцини від коронавірусу в Індії

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що відкликання було здійснено після того, як компанія зіткнулася з проблемами постачання вакцин в Індію.

Однак ще вчора Johnson & Johnson повідомляла, що веде переговори з урядом Індії щодо екстреного схвалення її вакцини.

Вказано, що в травні Індія скасувала місцеві випробування препаратів, які "добре себе зарекомендували" таким чином намагаючись прискорити їх впровадження.

У Міністерстві охорони здоров'я Індії заявили, що була сформована група для взаємодії з виробниками вакцин.

"Група знаходиться в постійному діалозі з Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson для обговорення та розв'язання різних питань, включаючи питання про відшкодування збитків", - йдеться у повідомленні.

Крім цього Johnson & Johnson не запросила повне схвалення своєї вакцини в управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в той час, як Pfizer і Moderna вже перейшли до отримання повного схвалення.

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Новини
Індія
вакцина
Johnson & Johnson
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