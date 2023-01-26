Кабачкова ікра в домашніх умовах. Рецепт приготування
Ікра з кабачків - винятково корисний продукт харчування. Страва ця смачна, легко засвоюється організмом та містить безліч потрібних речовин
Інгредієнти (орієнтовно три-чотири порції):
- Один кг кабачків
- Помідори - дві штуки
- Цибуля - 2 штуки
- Одна морквина
- Часник - два зубчики
- 50 мл рослинної олії
- Сіль/чорний мелений перець/цукор (все на Ваш смак)
Рецепт приготування кабачкової ікри:
- Купуємо молоді кабачки (не пошкоджені зовні та з іще не сформованим насінням) зі світло-зеленою шкіркою
- Очищаємо від шкірки наші кабачки (дуже молоді кабачки не чистимо)
- Чистимо моркву й натираємо її на дрібну тертку
- Чистимо цибулю й дрібненько її нарізаємо
- Обливаємо кропом помідори, щоб легко зняти з них шкірку
- Видаляємо з помідорів насіння
- Нарізаємо м'якуш помідорів
- В глибокій каструлі розігріваємо рослинну олію
- Обсмажуємо на ній до м'якого стану моркву і цибулю
- Натираємо в каструлю часник
- Солимо і перчимо
- Тушкуємо десять хвилин під кришкою на маленькому вогні
- Додаємо дрібно нарізані помідори
- Тушкуємо ще десять хвилин
- Додаємо нарізаний дрібненькими кубиками почищений кабачок (кабачки)
- Доливаємо пів склянки води
- Тушкуємо під кришкою пів години
- Час до часу помішуємо, щоб страва не пригоріла
- Виминаємо/подрібнюємо овочі в каструлі, але не до однорідної маси
- Домашня ікра повинна відрізнятись від магазинної відчутними шматочками інгредієнтів (на смак/вид)!
- Додаємо дві чайні ложки цукру
- Після подрібнення тушкуємо страву ще десять хвилин
- Нарешті готову страву подаємо до столу, вживати її можна як в холодному, так і в гарячому виді
Для довшого зберігання накладаємо кабачкову ікру в стерилізовані банки та щільно закорковуємо їх. Смачного!
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