Каблучка стала пасткою для жінки з Кременчука

Як з’ясувалося, внаслідок набряку пальця руки жінка не могла зняти каблучку, передає Еспресо.TV.



ПІсля отримання виклику на допомогу їй вирушили вогнеборці з 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.



"За допомогою пилки по металу розрізали кільце та звільнили палець жінки", - повідомляють у ГУ ДСНС у Полтавській області.

