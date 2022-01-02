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Каблучка стала пасткою для жінки з Кременчука

2 січня, 2022 неділя
19:00
Суспільство

У перший день нового року ,до рятувальників за допомогою звернулася мешканка міста Кременчук, 1955 року народження

Як з’ясувалося, внаслідок набряку пальця руки жінка не могла зняти каблучку, передає Еспресо.TV.

ПІсля отримання виклику на допомогу їй вирушили вогнеборці з 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

"За допомогою пилки по металу розрізали кільце та звільнили палець жінки", - повідомляють у ГУ ДСНС у Полтавській області.
 



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Кременчук
рятувальники
новини Кременчука
каблучка
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