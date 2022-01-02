Каблучка стала пасткою для жінки з Кременчука
У перший день нового року ,до рятувальників за допомогою звернулася мешканка міста Кременчук, 1955 року народження
Як з’ясувалося, внаслідок набряку пальця руки жінка не могла зняти каблучку, передає Еспресо.TV.
ПІсля отримання виклику на допомогу їй вирушили вогнеборці з 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.
"За допомогою пилки по металу розрізали кільце та звільнили палець жінки", - повідомляють у ГУ ДСНС у Полтавській області.
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