Кабмін дозволив роботу дитсадків і молодших класів незалежно від зони карантину
Кабінет міністрів дозволив роботу дитсадків, а також 1-4 класів під час карантину незалежно від введеної зони
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Дошкільні заклади освіти, учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, не припинятимуть свій освітній процес, незалежно від рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.
За словами Ляшка, такі зміни до постанови про карантин №1236 прийняв Кабмін.
- Нагадаємо, уряд запровадить обов'язкову вакцинацію для вчителів та держслужбовців.
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