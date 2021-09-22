Кабмін дозволив роботу дитсадків і молодших класів незалежно від зони карантину

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Дошкільні заклади освіти, учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, не припинятимуть свій освітній процес, незалежно від рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.

За словами Ляшка, такі зміни до постанови про карантин №1236 прийняв Кабмін.

Нагадаємо, у​​​ряд запровадить обов'язкову вакцинацію для вчителів та держслужбовців.

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