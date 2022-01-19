Кабмін надав пільгу на український газ 585 підприємствам з ОРДЛО та Криму

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на LIGA.net та засідання Кабміну.



"За підрахунками у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад, "Криммолоко" - в Сімферополі, завод "Луганськ-Нива" та "Російський хліб", розташований біля Донецька" , - зазначає видання.



Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та газові трейдери.



"Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник видання у Мінагрополітиці це виключає. За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тому там можуть бути неточності", - пише LIGA.net.

Нагадаємо, 17 січня відбулися перші торги "пільговим" газом для виробників.

Три підприємства, що виробляють скло в Україні, припинили роботу внаслідок зростання цін на газ.