Кабмін надав пільгу на український газ 585 підприємствам з ОРДЛО та Криму
У середу, 19 січня, Кабмін ухвалив рішення про надання пільгової ціни на природний газ щонайменше 585 юридичним особам, зареєстрованим на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на LIGA.net та засідання Кабміну.
"За підрахунками у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад, "Криммолоко" - в Сімферополі, завод "Луганськ-Нива" та "Російський хліб", розташований біля Донецька" , - зазначає видання.
Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та газові трейдери.
"Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник видання у Мінагрополітиці це виключає. За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тому там можуть бути неточності", - пише LIGA.net.
- Нагадаємо, 17 січня відбулися перші торги "пільговим" газом для виробників.
- Три підприємства, що виробляють скло в Україні, припинили роботу внаслідок зростання цін на газ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе