"Катастрофічне подорожчання газу": українські виробники скла попередили уряд про загрозу зупинки галузі та попросили підтримки
Три підприємства, що виробляють скло припинили роботу внаслідок зростання цін на газ
Про це повідомляє асоціація виробників "Скло України".
Відомо, що три виробники вже повністю зупинилися, а "решта перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей".
Причина у тому, що газ зумовлює до 50 % собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.
В асоціації зазначають, що на всього підприємствах скляної галузі України працює понад 12 000 осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими і знаходяться на стадії банкрутства та повного закриття.
Тому виробники звернулися до Кабінету міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації та дозволити брати участь у купівлі "соціального" газу.
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