"Катастрофічне подорожчання газу": українські виробники скла попередили уряд про загрозу зупинки галузі та попросили підтримки

Про це повідомляє асоціація виробників "Скло України".



Відомо, що три виробники вже повністю зупинилися, а "решта перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей".



Причина у тому, що газ зумовлює до 50 % собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.



В асоціації зазначають, що на всього підприємствах скляної галузі України працює понад 12 000 осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими і знаходяться на стадії банкрутства та повного закриття.



Тому виробники звернулися до Кабінету міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації та дозволити брати участь у купівлі "соціального" газу.

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