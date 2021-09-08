Кабмін направить до Ради 15 вересня проєкт держбюджету-2022: ґрунтуватиметься на трирічній декларації

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 8 вересня.

"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік", - сказав він.

За його словами, вперше документ буде ґрунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

"Це буде збалансований і реалістичний проект з чітко визначеними пріоритетами, серед яких: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура і, звичайно, соціальні програми", - додав Шмигаль.

Як відомо, до цього державний бюджет не ґрунтувався на середньострокових деклараціях.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав виклики, які Кабінет міністрів має врахувати у проєкті державного бюджету на 2022 рік.

У Міністерстві соціальної політики пропонують передбачити у проєкті державного бюджету на 2022 рік підвищення пенсійних виплат для ряду категорій отримувачів.

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