Кабмін направить до Ради 15 вересня проєкт держбюджету-2022: ґрунтуватиметься на трирічній декларації
Проєкт Держбюджету на 2022 рік направлять до парламенту 15 вересня. Він ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 8 вересня.
"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік", - сказав він.
За його словами, вперше документ буде ґрунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.
"Це буде збалансований і реалістичний проект з чітко визначеними пріоритетами, серед яких: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура і, звичайно, соціальні програми", - додав Шмигаль.
Як відомо, до цього державний бюджет не ґрунтувався на середньострокових деклараціях.
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