Кабмін не планує вводити загальнонаціональний локдаун, - Радуцький
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що уряд не планує вводити в Україні загальнонаціональний локдаун
Про це передає Інтер.
Радуцький зазначив, що наразі в Україні близько 8 млн людей мають одне щеплення, близько 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".
"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - наголосив він.
Радуцький зауважив, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем", - додав він.
- У Міністерстві охорони здоров'я не виключають розширення "червоної" зони карантину.
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