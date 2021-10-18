Кабмін не планує вводити загальнонаціональний локдаун, - Радуцький

Про це передає Інтер.

Радуцький зазначив, що наразі в Україні близько 8 млн людей мають одне щеплення, близько 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - наголосив він.

Радуцький зауважив, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем", - додав він.

У Міністерстві охорони здоров'я не виключають розширення "червоної" зони карантину.

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