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Кабмін погодив проєкт бюджету на 2022 рік

15 вересня, 2021 середа
14:57
Економіка Кабмін

В уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік та прийняли його

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на LB.ua.

У проєкт закладено зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення держборгу, зниження інфляції, а також зростання ВВП близько 4%.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що пріорітетами є зростання зарплат медикам, підвищення стипендій, забезпечення житлом всіх ветеранів війни з Росією та переселенців. 

"Бюджет ґрунтується на макропрогнозі, схваленому урядом. Передбачається зростання ВВП до 3,8%, інфляція – 6,2, середньорічний курс – 28,6 грн", – додав Марченко.

Доходи закладені на рівні 1 277,7 трлн грн.

Надходження від:

  • ПДВ - 564,5 млрд гривень,
  • податків і зборів на доходи фізосіб – 160,8 млрд,
  • податків на прибуток підприємств – 137,3 млрд,
  • акцизного податку – 81,9 млрд,
  • дивідендів і частини прибутку – 48,6 млрд,
  • рентної плати – 45,8 млрд
  • ввізне мито – 25,7 млрд,
  • НБУ – 24, 4 млрд. 

Видатки – 1 465,7 трлн грн. 

Медична галузь отримає 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року, і удвічі більший, ніж в 2019. На вакцинацію – 6 млрд гривень. 

"Це збільшення видатків встановити мінмальну зарплату лікарю в 20 000 грн", – зазначив прем'єр.

На освіту пропонують виділити 185,6 млрд грн

Видатки на соціальний захист та забезпечення складуть 320 млрд грн. На пенсії передбачено 206 млрд грн.

На армію закладено 319, 4 млрд гривень, (5,95% від ВВП). 

На будівництво доріг заплановано більше 124,1 млрд грн. 

На культуру і мистецтво заплановано 13 млрд грн.. На фізкультуру і спорт – 11,3 млрд гривень. 

На розвиток транспортної інфраструктури заплановано 3,9 млрд грн. На ЖКГ і енергефективність – 75 млрд грн. 

На цифровізацію планують надати 7,9 млрд грн.

На розвиток оборонно-промислового комплексу – 7,5 млрд грн. 

Витрати за держборгом у наступному році плануються на рівні 574,7 млрд гривень. 

 

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бюджет
уряд
Держбюджет
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