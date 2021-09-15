Кабмін погодив проєкт бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік та прийняли його
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на LB.ua.
У проєкт закладено зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення держборгу, зниження інфляції, а також зростання ВВП близько 4%.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що пріорітетами є зростання зарплат медикам, підвищення стипендій, забезпечення житлом всіх ветеранів війни з Росією та переселенців.
"Бюджет ґрунтується на макропрогнозі, схваленому урядом. Передбачається зростання ВВП до 3,8%, інфляція – 6,2, середньорічний курс – 28,6 грн", – додав Марченко.
Доходи закладені на рівні 1 277,7 трлн грн.
Надходження від:
- ПДВ - 564,5 млрд гривень,
- податків і зборів на доходи фізосіб – 160,8 млрд,
- податків на прибуток підприємств – 137,3 млрд,
- акцизного податку – 81,9 млрд,
- дивідендів і частини прибутку – 48,6 млрд,
- рентної плати – 45,8 млрд
- ввізне мито – 25,7 млрд,
- НБУ – 24, 4 млрд.
Видатки – 1 465,7 трлн грн.
Медична галузь отримає 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року, і удвічі більший, ніж в 2019. На вакцинацію – 6 млрд гривень.
"Це збільшення видатків встановити мінмальну зарплату лікарю в 20 000 грн", – зазначив прем'єр.
На освіту пропонують виділити 185,6 млрд грн
Видатки на соціальний захист та забезпечення складуть 320 млрд грн. На пенсії передбачено 206 млрд грн.
На армію закладено 319, 4 млрд гривень, (5,95% від ВВП).
На будівництво доріг заплановано більше 124,1 млрд грн.
На культуру і мистецтво заплановано 13 млрд грн.. На фізкультуру і спорт – 11,3 млрд гривень.
На розвиток транспортної інфраструктури заплановано 3,9 млрд грн. На ЖКГ і енергефективність – 75 млрд грн.
На цифровізацію планують надати 7,9 млрд грн.
На розвиток оборонно-промислового комплексу – 7,5 млрд грн.
Витрати за держборгом у наступному році плануються на рівні 574,7 млрд гривень.
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