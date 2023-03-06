Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ
Кабінет Міністрів Україні проголосував за призначення Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро
Про це йшлося на засіданні Кабміну, повідомляє Еспресо.
Напередодні Конкурсна комісія з вибору директора НАБУ обрала трьох претендентів на цю посаду, а саме Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.
За словами прем’єр-міністра країни Дениса Шмигаля, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.
"Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ", - заявив він.
- Раніше Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.
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