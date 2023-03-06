Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ

Про це йшлося на засіданні Кабміну, повідомляє Еспресо.

Напередодні Конкурсна комісія з вибору директора НАБУ обрала трьох претендентів на цю посаду, а саме Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

За словами прем’єр-міністра країни Дениса Шмигаля, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

"Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ", - заявив він.